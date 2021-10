Homem é baleado e morto dentro de bar

Destaque



Publicado em 18 de out de 2021 e atualizado às 10:18

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Novamente uma ação violenta aconteceu na cidade de Teixeira de Freitas, durante o período noturno de domingo (17) de outubro, no bairro Castelinho.

Walas de Lima Dias (24 anos) foi baleado e morto no interior de um bar localizado na Rua Marizan Cavalcante.

Os autores do homicídio aproximaram da vítima, após chegarem numa moto armados e abriram fogo, ao menos 6 perfurações foram notadas no corpo.

Moradores mantiveram contato com as centrais da polícia, relatando sobre o assassinato. Guarnições destinaram até o local e isolaram o cenário do crime.

O levantamento cadavérico foi autorizado e a perícia conseguiu identificar 06 perfurações que atingiram abdômen, boca, ombro e peito. O corpo foi removido para o IML.

A polícia civil instaurará inquérito para apurar a motivação e autoria do crime.