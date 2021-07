Homem é encontrado morto em via pública no Bairro Novo Prado

Destaque



Publicado em 5 de jul de 2021 e atualizado às 10:26

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

Um homem foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (05), na Rua Por do Sol no Bairro Novo Prado, em Itamaraju.

De acordo com a polícia, os militares da 43ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados em razão de moradores terem encontrado um homem morto em via pública. Prontamente os policiais se dirigiram ao local e constataram a veracidade do fato.

O corpo da vítima identificada por Osmar Martins de Souza (28 anos) apresentava perfurações na região do tórax, provinientes de arma branca “faca”.

O local do crime foi isolado e investigadores da polícia Civil, juntamente com o servidor público Anderson Barbosa fizeram a remoção do corpo que foi encaminhado ao IML local onde passará por exames de necropsia.

A polícia segue com as investigações, para apurar a autoria e motivação do crime.