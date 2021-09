Homem é executado dentro de carro no interior de Itamaraju

Destaque



Publicado em 28 de set de 2021 e atualizado às 18:33

Moradores do distrito de Campo Alegre, localizaram um corpo dentro de um veículo, durante a tarde desta terça-feira (28) de setembro, numa estrada conhecida como córrego do salobro, zona rural do município de Itamaraju.

Um veículo modelo FIAT Strada, bege, com placa MTA-1G55, foi encontrado as margens de uma estrada vicinal e no interior do veículo estava um corpo com várias perfurações, que atingiram a vítima na cabeça e tórax.

Investigadores da polícia civil foram notificados e estiveram no cenário do homicídio, constatando a veracidade dos fatos e contabilizando que a vítima foi alvejada por 4 vezes na cabeça e uma na região torácica.

O homem foi identificado como Girlei Ribeiro dos Santos e prestava serviço para uma propriedade rural, nas proximidades do local onde seu corpo foi encontrado.

O levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo removido pelo servidor público Anderson Barbosa, sendo transferido para o IML do município .

Um inquérito deverá apurar o homicídio e tentar identificar a motivação e autoria do crime.