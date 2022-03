Homem é executado dentro de pequeno comércio em bairro de Itamaraju

Destaque



Publicado em 9 de mar de 2022 e atualizado às 10:31

Um novo assassinato foi registrado na manhã desta quarta-feira (09), num estabelecimento localizado no bairro Novo Prado em Itamaraju.

No lugar funcionava uma pequena mercearia localizada na esquina das ruas Corinthian e Novo Cruzeiro.

A vítima foi perseguido e transformou-se num alvo, recebendo uma sequência de tiros. Após executar o crime o autor tomou rumo desconhecido.

Pessoas que estavam próximo do local notificaram as autoridades. Sendo destinados guarnições e isolando o cenário do crime.

O homem morreu antes de receber qualquer atendimento médico e na localidade foram coletados capsuladas de arma de fogo calibre .40, utilizado no assassinato.

No levantamento cadavérico confirmou a identificação da vítima, um senhor de 60 anos de nome Carlito Gomes da Silva, proprietário do estabelecimento.

O corpo foi removido para o IML do município e serão promovidos exames periciais.

Um inquérito deverá apurar a motivação e autoria do assassinato. Em pouco mais de 72 horas esse é o quarto homicídio.