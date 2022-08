Homem é executado em estrada no interior de Prado

Um homem foi assassinado nas primeiras horas desta segunda-feira (29), numa estrada vicinal, no interior do município de Prado.

Aribaldo Ferreira dos Santos (35 anos), ocupava uma motocicleta Honda CG 150 de cor preta e placa JMN-7334, licenciada em Itamaraju. Quando foi interceptado e atingido com uma sequência de tiros.

O local do crime foi a estrada do assentamento São José. E os muitos tiros foram efetuados nas costas e região da cabeça, apontando uma possível execução do alvo.

As autoridades policiais foram notificadas sobre o crime, destinando assim guarnições até o cenário do assassinato.

Uma guia de levantamento cadavérico foi autorizada e o corpo foi removido pelo servidor público Anderson Barbosa para o IML de Itamaraju. Sendo submetido a exames periciais.

Um inquérito foi instaurado pelo delegado Kleber Eduardo Gonçalves, onde buscará identificar a motivação e autoria do homicídio.