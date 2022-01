Homem é morto a golpe de faca no bairro São Domingos

Destaque



Publicado em 12 de jan de 2022 e atualizado às 18:30

Um desentendimento terminou com uma pessoa morta e outra presa no final da tarde desta quarta-feira (12) de janeiro, em Itamaraju.A PM prendeu e apresentou na Delegacia da Policia Civil o principal suspeito de ter cometido o crime.

O crime ocorreu no bairro São Domingos e de acordo com informações passadas a polícia uma discussão entre a vítima ainda sem identificação formal e André de Jesus (37 anos) avançou para agressão, onde apoderou-se de uma faca (arma branca) e desferiu alguns golpes contra seu desafeto.

A vítima caiu em meio a via pública com a faca cravada no corpo e já em óbito. Moradores mantiveram contato com a central da Polícia Militar, que numa rápida ação conseguiu prender o acusado nas proximidades do local.

Seguindo protocolos a polícia civil foi notificada e uma guarnição da PM permaneceu no local resguardando o cenário do homicídio.

A polícia civil deverá autorizar o levantamento cadavérico e remoção do corpo para o IML do município. A motivação do crime ainda é desconhecida.