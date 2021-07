Homem é morto a paulada e companheira agredida no Bairro São Domingos

Destaque



Publicado em 7 de jul de 2021 e atualizado às 22:56

O caso foi registrado por volta das 20:30hs da noite desta quarta-feira (07), na Rua Alcobaça no Bairro São Domingos em Itamaraju.

Conforme informações passadas as autoridades policiais a vítima identificada por Adailton Souza Santana (37 anos) foi agredido e morto. Depois que um grupo de pessoas adentrarem a residência ensandecidos com o homem. A mulher também sofreu agressões.

Os primeiros relatos davam conta que o homem havia iniciado as agressões e gerou revolta. Sendo feita justiça com as próprias mãos.

As centrais de atendimento da PM e SAMU 192 foram comunicadas e deslocaram unidades para a localidade, onde constataram a veracidade dos fatos. O atendimento foi iniciado pelos socorristas, mas a vítima já não apresentava sinais vitais.

A Policia Civil foi comunicada e deve proceder com o procedimento de levantamento cadavérico. O corpo será encaminhado ao IML local de Itamaraju para exames de necropsia.



A esposa da vítima, a senhora Marilene Sena Ribeiro (44 anos), chegou a receber atendimento por conta dos ferimentos na região da cabeça.

A polícia permanece no local ouvindo testemunhas a cerca do caso.