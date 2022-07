Homem é morto a tiros após descer de van em Jacobina

A Polícia Civil investiga a morte de Gustavo Celestino Lima, de 23 anos, em Jacobina, no norte da Bahia. O jovem foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (5), na Avenida Centenário, no bairro de Nazaré.

Segundo a polícia, o homem estava dentro de uma van de transporte coletivo, e ao se aproximar do Park Fiesta, desceu do veículo juntamente com o autor do crime que efetuou disparos de arma de fogo em sua direção. O suspeito fugiu do local em seguida.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram encaminhadas ao local para fazer perícia e remover o corpo da via. A autoria e motivação do crime estão sendo apuradas pela 1ª Delegacia Territorial de Jacobina. Ainda de acordo com a polícia, testemunhas já estão sendo ouvidas.