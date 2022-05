Homem é morto a tiros e filho de 2 anos baleado na Bahia

Um homem identificado como Alisson de Jesus Silva foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (23) na cidade de Várzea Nova, no norte do estado. No ataque, o filho de Alisson, um menino de 2 anos, também ficou ferido. O estado de saúde do garoto não foi divulgado.

O crime aconteceu na Travessa Irmã Dulce, no centro da cidade. Segundo a Polícia Civil, Alisson dirigia uma carro quando um grupo armado em outro veículo, de cor verde, emparelhou e atirou diversas vezes na direção da vítima. Ele morreu no local.

A criança foi socorrida para o Hospital Padre Alfredo Hasler.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Ainda de acordo com a polícia, militares estiveram na casa de Alisson, onde acharam um tablete e mais 12 porções de maconha, além de uma quantia em moedas.

A droga foi levada para a delegacia de Várzea Nova, que investiga o crime. Ninguém foi preso.