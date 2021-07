Homem é morto a tiros no bairro Itatiaia em Itamaraju

Destaque



Publicado em 19 de jul de 2021 e atualizado às 09:32

Durante a madrugada desta segunda-feira (19), a Policia registrou um homicídio no Bairro Itatiaia,em Itamaraju.

O caso ocorreu na rua Araraquara em frente uma residênciade de número 697 e de acordo com informações passadas pela polícia a vítima trata-se de Maicon Esteves Ferreira (26 anos).

Relatos dão conta que Maicon ainda tentou fugir do autor dos disparos, mas foi atingido com vários tiros na região das costas e posteriormente executado com outro disparo na região da cabeça.

Moradores mantiveram contato com as autoridades policiais informando que uma pessoa havia sido executado a tiros e a central da polícia militar deslocou unidades na localidade e confirmaram a veracidade da denúncia.

O levantamento cadavérico foi autorizado pela polícia civil, sendo realizada a remoção do corpo pelo servidor Anderson Barbosa. O corpo passou por exames periciais e será liberado aos familiares.

Um inquérito deverá apurar a motivação e autoria do assassinato. A polícia segue investigando o caso.