Homem é morto com tiro de chumbeira

Crime



Publicado em 14 de fev de 2022 e atualizado às 15:33

Um homem foi assassinado no interior do município de Prado no último final de semana.

Cosme Silva Almeida (52 anos), foi morto com um disparo de arma de fogo artesanal (chumbeira) na período noturno do sábado (12) de fevereiro, numa propriedade rural do distrito de Palmares.

Após efetuar o disparo o autor fugiu tomando rumo ignorado.

Moradores do local, mantiveram contato com as autoridades e um levantamento cadavérico foi autorizado.

O corpo foi transferido para o IML da região e passou por exames periciais antes de ser liberado aos familiares.