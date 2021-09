Homem é morto com várias facadas na cachoeira do Rio do ouro em Itamaraju

Destaque



Publicado em 26 de set de 2021 e atualizado às 11:38

Nas primeiras horas deste domingo (26) um corpo com sinais de violência foi localizado nas imediações da cachoeira do Rio do Ouro, no bairro Marotinho, em Itamaraju.

O corpo ainda sem identificação, estava trajando apenas vestes íntimas e apresentava várias perfusões provenientes de arma de branca (faca), na região abdominal. O mesmo foi localizado por moradores do bairro que prontamente notificaram a central da polícia.Onde uma guarnição da PM foi encaminhada para o local, constatando a veracidade do caso. Sendo realizado o isolamento do cenário do homicídio.

A polícia civil também recebeu notificações e um levantamento cadavérico foi autorizado. Onde o servidor público Anderson Barbosa, promoveu a transferência do corpo para o IML do município.

Exames periciais deverão revelar detalhes sobre a causa morte. Um inquérito será aberto com base nas evidências do crime, para determinar a autoria e motivação do assassinato.