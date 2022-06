Goiânia – Por meio de um desenho entregue a uma professora, uma criança relatou um abuso sexual e isso levou o suspeito a ser preso. O caso aconteceu na cidade de Itumbiara, no sul goiano. A menina desenhou um abusador saindo do quarto da mulher e indo até o quarto dela.

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu durante uma ação sobre o combate ao abuso infantil. O suspeito, de 45 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele foi preso nesta segunda-feira (6/6).

A situação aconteceu após um evento sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, que é celebrado em 18 de maio. Na ocasião, foram realizadas palestras e outras atividades de conscientização na escola sobre o tema.

De acordo com a polícia, no dia, a professora pediu que as crianças desenhassem o que elas entendiam sobre abuso. Nesse momento, uma das alunas fez um desenho que chamou a atenção da professora, que entendeu que a menina poderia ser vítima de algum tipo de abuso.

Mais sobre o assunto Brasil Zelador de escola é preso suspeito de abuso sexual a alunas em GO



Brasil GO: mobilização em Aparecida reforça combate ao abuso sexual infantil



Brasil GO: após palestra em escola, servidor é denunciado por abuso à filha



Brasil GO: padrasto é preso após enteada relatar estupro em escola na Chapada



Para proteger a vítima, a Polícia Civil não divulgou a idade dos envolvidos nem o grau de parentesco entre eles. De acordo com a corporação, o caso é investigado como estupro de vulnerável. Ainda de acordo com o delegado, exames feitos na criança não confirmaram a conjunção carnal, porém, isso não elimina a prática do crime. Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

O post Homem é preso após criança fazer desenho na escola sobre abuso sexual apareceu primeiro em Metrópoles.