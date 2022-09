Homem é preso na Bahia com CNH falsa que custou R$ 2 mil

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante, na tarde do último sábado (10), dirigindo com uma CNH falsa. A prisão fio efetuada por policiais rodoviários federais no Km 813 da BR 116, trecho do município de Vitória da Conquista (BA). Aos policiais, o homem que trabalha como pedreiro disse ter pago a quantia de R$ 2 mil pela aquisição da CNH e que a negociação foi concretizada na cidade paulista de Atibaia (SP).

Em nota, a PRF informou que, por volta das 10h45, os policiais faziam fiscalização de combate a criminalidade, quando deram ordem de parada para um veículo Kadett, conduzido por um homem de 54 anos. Foram solicitados os documentos de porte obrigatório e após realizada a consulta nos sistemas informatizados, foi verificado que a carteira apresentada pelo condutor possuía indícios de falsificação.

Tendo em vista os indícios de se tratar de documento falso, o motorista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Vitória da Conquista (BA), para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis. Fazer uso de qualquer papel falsificado ou alterado é crime previsto no art. 304 do Código Penal e tem como pena de 2 a 6 anos de reclusão, e multa.