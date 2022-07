Homem é preso por furto após reclamar de insegurança: “Muito roubo”

Um homem foi preso suspeito de cometer furtos em Linhares (ES), ironicamente duas semanas após ter aparecido em um telejornal da afiliada da Globo reclamando da falta de segurança na região.

Em 14 de julho, Anderson Lopes Siqueira, de 33 anos, foi abordado por um repórter da TV Gazeta Norte que entrevistava populares a respeito do aumento de assaltos a ônibus na cidade capixaba.

“Linhares era pra ter mais segurança porque estão roubando muito. Não só no comércio, mas também nos ônibus. Está acontecendo em vários bairros. Em Interlagos, onde moro, é onde mais acontece. Em todo lugar está tendo assalto”, disse ele na ocasião.

No dia 28, o entrevistado foi detido pela prática de furto. Segundo a Polícia Militar, ele teria aberto um carro estacionado em uma avenida e levado dois cartões de crédito, sendo um de aproximação. Anderson tentou utilizá-lo em um restaurante, mas a dona do estabelecimento conhecia a vítima e relatou em depoimento que também havia sido alvo do suspeito anteriormente.

O entrevistado ainda foi flagrado por câmeras de segurança roubando R$ 150 em espécie do caixa do local, quando uma atendente se distraiu.

A Justiça do Espírito Santo manteve Anderson detido após audiência de custódia realizada no último sábado (30/7). De acordo com a decisão judicial, à qual o portal G1 teve acesso, a prisão preventiva foi decretada porque ele já responde por outro processo de furto. A defesa entrará com recurso na próxima segunda-feira (1º/8) vai para que Anderson responda o processo em liberdade.

