Homem é preso por produzir e compartilhar pornografia infantil em Feira de Santana

Um homem foi preso, na manhã desta quinta-feira (26), em Feira de Santana, após uma investigação da Polícia Federal sobre armazenamento e disponibilização de conteúdo contendo pornografia infanto-juvenil pela internet.

A investigação revelou que o suspeito, usando contas do Google Photos, Facebook e Dropbox Inc., teria armazenado e divulgado arquivos de imagem e vídeo contendo registro de cena de sexo explícito e pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Foi possível verificar, ainda, que o suspeito realizou a produção e o compartilhamento de vídeo contendo imagem de abuso sexual infantil.

A PF cumpriu um mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana, e, no local, foram apreendidos um notebook e um aparelho celular em poder do investigado, os quais serão submetidos a perícia com a finalidade de constatar a ocorrência do crime.