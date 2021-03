Homem é preso por tentar matar vereadora em Itapebi

O mandante do crime, um suplente a vereador pelo mesmo partido da vítima, está sendo procurado

Um homem de 21 anos, suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio contra uma vereadora, ocorrida no dia 5 de fevereiro, em Itapebi, foi preso, nesta segunda-feira (8), por equipes da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).

De acordo com as investigações, o homem é sobrinho do mandante do crime, um suplente a vereador pelo mesmo partido da vítima, que pretendia ocupar a vaga da vereadora na Câmara Municipal de Itapebi. Ele está sendo procurado.

O veículo utilizado na tentativa de homicídio foi apreendido na zona rural daquele município. A polícia realiza diligências para tentar localizar uma espingarda calibre 12 e uma pistola ponto 380, que estariam escondidas no forro do teto da casa onde o homem foi preso, conforme denúncias encaminhadas à 23ª Coorpin/Eunápolis.

Uma das armas foi usada no atentado contra a vereadora. Durante a execução da prisão, o homem quebrou seu aparelho de celular, na tentativa de inutilizar provas contra ele e o mentor intelectual do homicídio tentado.

Ascom-PC/Priscila Carvalho