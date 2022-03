Homem em condições de rua é encontrado morto a pedradas

Destaque



Publicado em 7 de mar de 2022

O corpo de um homem foi localizado durante a tarde desta segunda-feira (07), contabilizando o terceiro homicídio em menos de 48 horas no município de Itamaraju.

A vítima em condições de rua, foi morto a golpes de pedradas, tendo parte da cabeça esmagada.

O homem residia debaixo da estrutura da ponte que liga a rodoviária BR-101 ao bairro Várzea Alegre. Mas não apresentava documentação que contribuísse com sua identificação.

Moradores mantiveram contato com as autoridades policiais e unidades foram destinadas ao local do crime.

Após o isolamento do cenário do homicídio foi autorizado o levantamento cadavérico e remoção do corpo para o IML de Itamaraju.

A polícia deverá apurar o caso, instaurando um inquérito para identificar autoria e motivação