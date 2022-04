Homem espanca adolescente de 14 anos após discussão por assobio no DF

Um adolescente de 14 anos foi espancado por um homem de 27, em uma quadra esportiva, no Distrito Federal. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o garoto no chão, enquanto o homem o chuta, e testemunhas gritam por ajuda. O caso aconteceu no sábado (23).

À TV Globo, moradores da região contaram que a vítima e o homem são vizinhos. Na tarde deste sábado, por estar sem a chave de casa, o adolescente assobiou e gritou para que a mãe abrisse a porta, segundo testemunhas. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o menino com escoriações, já o suspeito fugiu.

Relatos apontam que antes das agressões o homem havia discutido com o adolescente. Momentos depois, quando ele já estava na quadra, o agressor apareceu e espancou a vítima.

Policiais militares realizaram patrulhamento pela área, mas não encontraram o agressor. A PM afirma que a vítima e a mãe foram levadas à delegacia para registro da ocorrência.

Veja imagens divulgadas pelo portal Metrópoles: