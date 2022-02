Homem fica ferido após colidir motocicleta

Destaque



Publicado em 12 de fev de 2022 e atualizado às 20:00

Uma pessoa ficou ferida após se envolver numa colisão. O fato ocorreu durante o período noturno deste sábado (12) de fevereiro, no bairro Santo Antônio do Monte em Itamaraju.

Rubenilson Gonçalves (38 anos), seguia por uma rua do bairro, quando acabou perdendo controle da motocicleta que conduzia e colidiu com outra moto.

Moradores mobilizaram as centrais da Polícia Militar da 43ª CIPM e do SAMU 192, informando que o condutor da motocicleta necessitava de cuidados médicos.

Os profissionais do SAMU 192, promoveram os primeiros atendimentos ao homem ferido, sendo imobilizado e posteriormente transferido para o hospital municipal.

A vítima queixava com fortes dores nos membros inferiores, apresentando possível fraturas. O homem passará por exames clínicos para avaliar necessidade de procedimentos cirúrgicos.

A polícia militar realizou o registro do boletim de ocorrência e orientou na remoção do veículo da via.