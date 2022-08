Homem filmado espancando mulher em Ilhéus é condenado a dois anos de prisão

O homem que foi filmado espancando uma mulher com vários socos no rosto, em Ilhéus, no sul da Bahia, foi condenado a dois anos e dois meses de prisão em razão de outro caso de agressão cometido em janeiro deste ano.

No dia 4 de janeiro, Carlos Samuel Freitas Costa Filho foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, depois de ser apresentado por uma guarnição da Polícia Militar, na 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus).

Em 2020, ele já havia sido flagrado em vídeo agredindo com diversos socos uma mulher nas ruas de Ilhéus. Segundo o Ministério Público estadual (MP-BA), a vítima é a mesma da agressão cometida neste ano.

Os crimes cometidos no início deste ano foram denunciados à Justiça em janeiro, pela promotora de Justiça Silvia Corrêa de Almeida. Em maio, a juíza Emanuele Vita Armede absolveu Carlos Samuel das acusações, mas o promotor de Justiça José Botelho Almeida Neto recorreu da sentença e o Tribunal de Justiça da Bahia reformou a decisão na quinta-feira (18).

No acórdão, a Segunda Câmara do TJ-BA registrou que “a ausência da ofendida na audiência de instrução e julgamento e a sua não submissão ao exame de corpo de delito não podem fundamentar uma sentença absolutória por ausência de provas, se as declarações da vítima na Delegacia, bem como a prova testemunhal produzida em Juízo comprovam que o acusado cometeu os delitos em questão”.

Conforme a denúncia do MP-BA, Carlos Samuel Costa Filho teria agredido a sua companheira no interior da residência com murros e afirmado que ela só poderia sair do local quando o olho, atingido por um dos socos, desinchasse. Além disso, ele teria ameaçado a ofendida dizendo que iria mantê-la em cárcere privado.

Também na denúncia, o Ministério informou que Carlos Samuel tem um histórico de ameaças e práticas de violência contra mulheres. Oito processos narrando situações nesse sentido foram identificados pelo MP com vítimas diferentes denunciando agressões cometidas por Carlos.