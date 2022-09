Homem leva tiro no peito e na perna no Vale do Canela

Um homem de 31 anos foi baleado no Vale do Canela no início da tarde desta terça-feira (27). O caso aconteceu perto do antigo colégio estadual Odorico Tavares, que funcionou por 25 anos e fechou suas portas em janeiro de 2020.

Ferido, o homem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima foi atingida no tórax e na perna direita e chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, mas teve a situação revertida após receber os primeiros socorros.

Ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde não foi divulgado.

Procurada, a Polícia Militar ainda não se manifestou.