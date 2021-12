Homem morre afogado após carro cair em rio na BA-489

Destaque



Publicado em 19 de dez de 2021 e atualizado às 22:52

Um acidente de trânsito ocorrido durante o período noturno deste domingo (19) de dezembro, terminou com uma pessoa morta na rodovia que liga os municípios de Itamaraju e Prado.

A vítima ocupava um veículo de passeio que acabou despencando do desvio construído em um trecho após as fortes chuvas que levaram parte rodovia estadual BA-489.

O ocupante identificado como Luciano Oliveira da Silva (46 anos), não conseguiu sair do veículo que caiu no rio.

O homem acabou morrendo no local, antes mesmo de qualquer atendimento médico. As autoridades policiais foram notificadas e o levantamento cadavérico autorizado.

O registro confirmou a morte por afogamento, devido o veículo ter caído no rio e a vítima não conseguir sair dos destroços. A polícia segue investigando as causas do acidente.