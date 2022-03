Homem morre afogado em distrito de Prado

Destaque



Publicado em 12 de mar de 2022 e atualizado às 21:07

Neste sábado (12) de março, foi encontrado o corpo de um homem vítima de afogamento, na região do Rio do Peixe localizado no distrito de Cumuruxatiba, no município de Prado.

A vítima trata-se de Anderson Willik Santa Anna (54 anos), que de acordo com informações saiu do distrito e destinava para sua casa. Mas somente foi localizado no período matutino.

O homem estava morto e não apresentava sinais de violência.

As autoridades foram informadas e o levantamento cadavérico autorizado.

A polícia acredita que o homem acabou caindo da ponte devido o local não possuir sinalização e durante o período noturno ainda apresentar pouca luminosidade.

O corpo foi removido para o IML, onde passou por necropsia, antes de ser liberado aos familiares para velório e sepultamento. A família e amigos lamentam a tragédia.