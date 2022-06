Homem morre, após acidente entre moto e ônibus em Prado

Bernardo da Paixão Costa (53 anos), teve morte instantânea num grave acidente ocorrido nesta segunda (06), na rodovia de Prado.

O homem ocupava uma motocicleta e seguia pela rodovia BA-489, próximo do distrito de Pontinha, quando envolveu na colisão com ônibus que realiza o transporte escolar.

A vítima fatal conduzia a motocicleta Dafra Apache, de cor preta e placa NYV-4425, licenciada em Teixeira de Freitas, sendo atingido por ônibus MBenz, de cor azul e placa HGJ-7E30, licenciado em Pedro Canário (ES).

Pessoas que passavam pelo local, notificaram as autoridades.

Um levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo transferido pelo servidor Anderson Barbosa para o IML de Itamaraju. Onde exames periciais serão aplicados antes da liberação do corpo aos familiares.

A polícia investigará as causas do acidente, no entanto, não descarta o abuso de velocidade ou manobras de risco.