Homem morre após ser atingido por bala perdida quando voltava de igreja

Um homem foi morto a tiros no bairro de Fazenda Grande do Retiro, na noite de terça-feira (23). Testemunhas contaram à polícia que Elon Lopes Conrado, 34 anos, voltava da igreja quando foi alvejado.

Segundo a Polícia Civil, os tiros teriam sido deflagrados por traficantes durante um tiroteio. Os disparos aconteceram na Rua Dom Luiz de Vasconcelos.

Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada, expediu as guias para remoção e perícia, e esteve no local da ação violenta juntamente com o DPT, que removeu o corpo para o IML. O caso será investigado pela 3ª Delegacia (DH/BTS).