Homem morre e duas pessoas ficam feridas durante tiroteio

Destaque



Publicado em 12 de jan de 2022 e atualizado às 22:53

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas, após um tiroteio no bairro Urbis 03 no período noturno desta quarta-feira (12) de janeiro em Itamaraju.

Moradores mobilizaram as autoridades informando que vários disparos haviam feridos pessoas nas proximidades do caminho 21 e as vítimas necessitavam de cuidados médicos.

Guarnições destinaram para o local e mobilizaram duas unidades do SAMU 192. Os primeiros atendimentos foram prestados aos feridos, lhes imobilizando e transferido para o hospital municipal.

No entanto, Valdeir Santos de Souza (28 anos), foi atingido pelos disparos e morreu antes mesmo de receber os primeiros atendimentos.

Os autores da sequência de disparos fugiram, após a ação criminosa tomando rumo desconhecido.

O cenário do assassinato foi isolado pela guarnição da Polícia Militar. Sendo ainda notificado a equipe da Polícia Civil sobre o crime.

Um levantamento deverá ser autorizado, seguido pela remoção do corpo para o IML da cidade.

A polícia civil deverá apurar a autoria e motivação do assassinato. Mas no local prevaleceu a lei do silêncio.