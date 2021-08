Suspeito morre em confronto com guarnição da 43ª, no bairro Bela Vista, em Itamaraju

Destaque



Publicado em 1 de ago de 2021 e atualizado às 11:30

Na noite de sábado (31), policiais militares da 43ª CIPM receberam a denúncia de que havia um indivíduo armado e traficando na Rua Brisa da tarde, no bairro Bela Vista, em Itamaraju. Chegando ao local, o suspeito empreendeu fuga ao avistar a aproximação da viatura, adentrando em uma edificação.

A guarnição procedia com uma varredura na edificação, quando foi surpreendida com disparos de arma de fogo efetuados pelo suspeito, que foram prontamente revidados pelos militares. O autor, identificado como João Carlos da Silva, foi alvejado e chegou a ser socorrido com vida ao Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu e veio a óbito.

No local, a guarnição apreendeu, em poder do resistente, a arma por este utilizada (uma pistola Rossi, calibre 22, com duas munições intactas e duas deflagradas), além de quantidades de maconha, crack e cocaína, encontradas em suas vestes. O Comando da 43ª CIPM instaurará inquérito policial militar para apurar as circunstâncias da morte decorrente de oposição à intervenção policial.