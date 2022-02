Homem morre em unidade hospitalar, vítima de golpes de arma branca

Destaque



Publicado em 24 de fev de 2022

Andrelino Oliveira Silva, morreu na unidade hospitalar de Itamaraju, vítima de golpes de arma branca, nas primeiras horas desta quinta-feira (24) de fevereiro.

No último sábado (19), moradores do bairro Várzea Alegre informaram a central do SAMU 192, que um homem necessitava de cuidados médicos, após sofrer golpes de arma branca e apresentar profundas perfurações na região abdominal.

Prontamente uma unidade avançada do SAMU 192, foi destinada até o local e os primeiros atendimentos realizados ao paciente, que posteriormente foi encaminhado para o hospital municipal.

Mas devido à gravidade dos ferimentos Andrelino Oliveira Silva não resistiu e veio a óbito.

Os profissionais da unidade hospitalar, realizaram o procedimento de Declaração de Óbito e liberou o corpo aos familiares, mesmo identificando que se tratava de morte violenta.

É regular que em casos similares, seja autorizado o levantamento cadavérico e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) do município.

As autoridades policiais deverão abrir inquérito para identificar a motivação e autoria do crime. Até o momento nenhum suspeito foi preso. A polícia segue investigando o caso.