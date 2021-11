Homem morre num grave acidente em estrada do interior do município

Destaque



Publicado em 15 de nov de 2021 e atualizado às 08:18

Um grave acidente numa estrada vicinal de Itamaraju que liga a rodovia BR-101, terminou com uma pessoa morta nas primeiras horas desta segunda-feira (15) de novembro, feriado da Proclamação da República.

A vítima identificada como Neusmar Chaves Costa (62anos), ocupava um veículo FIAT Strada de cor preta e placa JQJ-4983, licenciado em Itamaraju, que destinava até uma propriedade rural, mas acabou despencando numa ribanceira na região da fazendo conhecida como “Maria Bonita”.

Com a força do impacto, também num terreno de difícil acesso o ocupante do veículo acabou não resistindo e morreu no local.

Profissionais de saúde e uma equipe de resgate, promoveram a remoção da vítima.

As autoridades foram informadas sobre o acidente.

Com base nas informações a equipe da Polícia Civil autorizou o levantamento cadavérico. O corpo foi removido pelo servidor público Anderson Barbosa e transferido para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju. Exames periciais deverão ser promovidos antes mesmo da liberação do corpo aos familiares.