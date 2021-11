Homem morto em confronto com guarnição do PETO era suspeito de envolvimento em assalto

Destaque



Na manhã desta terça-feira (23), uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional da 43ª CIPM, ao realizar rondas pelo centro de Itamaraju, recebeu a informação de que dois homens armados teriam roubado um celular de adolescente e corrido em direção a uma região conhecida como “buqueirão”, que dá acesso ao bairro Marotinho.

De imediato, a guarnição saiu no encalço dos suspeitos, chegando a avistá-los embrenhando-se em um matagal. Na incursão realizada no local, houve o confronto armado entre um dos assaltantes e a guarnição que, revidando aos disparos por este efetuados, conseguiu alvejá-lo. O homem foi socorrido ao Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Com o criminoso, além da arma usada por este para se opor à intervenção policial, uma pistola da marca Taurus, calibre 9 milímetros, a guarnição tambem apreendeu uma quantidade de maconha e cocaína. O seu comparsa não chegou a ser localizado durante as incursões realizadas. O celular da vítima do roubo foi dispensado pelos marginais durante a fuga e foi recuperado.

O material apreendido foi apresentado à Corregedoria Setorial da 43ª CIPM/Itamaraju, onde foi lavrado o auto de oposição à ontervenção policial. O Comando da unidade instaurará um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias em que se deu a morte, o qual será encaminhado ao Ministério Público.

