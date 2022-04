Homem preso três vezes em 21 dias tem novo mandado cumprido

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) cumpriu, nesta segunda-feira (11), o mandado de um homem suspeito de envolvimento com roubos e receptações de carros. A prisão preventiva foi solicitada à Justiça após o criminoso ser autuado em flagrante três vezes em 21 dias.

O homem foi preso pela terceira vez no último dia 6, no bairro de Sussuarana, por uma equipe da Operação Apolo da Polícia Militar, dirigindo um carro com placa clonada. Ele já havia sido capturado nos dias 18 e 25 de março de 2022, por receptação de veículos roubados, sendo liberado pela Justiça em audiência de custódia.

De acordo com o titular da DRFRV, delegado Maurício Moradillo, o acusado possui extensa ficha criminal. “Ele já foi preso por tráfico e roubo, ficando recluso por mais de 11 anos em penitenciárias da Bahia e São Paulo”, ressaltou o delegado.