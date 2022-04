Homem que ficou com peso de academia de 2kg preso no reto é tema de estudo

Em Manaus, o atendimento a um homem, de 54 anos que ficou com um halter de 2kg preso no reto foi tema de um estudo científico. O material foi publicado no dia 5 de abril, no International Journal of Surgery Case Reports.

De acordo com o estudo, o homem chegou ao hospital com dores abdominais, náuseas, vômitos e outros problemas intestinais. Não havia sinais de perfuração no corpo dele. Os médicos realizaram exames de toque, de sangue e uma radiografia.

A partir do resultado do exame de radiografia, a equipe médica identificou um halter, utilizado em exercícios físicos, próximo ao reto do paciente. O homem então foi encaminhado ao centro cirúrgico e o objeto foi retirado de forma manual.

Depois do procedimento, o paciente permaneceu internado durante três dias, até receber alta médica.

O halter retirado do homem era metálico, com cerca de 20 centímetros e 2 quilos. Segundo o estudo, a taxa de sucesso para extrações como a relatada no estudo, que são raras, é de 60% a 75%.