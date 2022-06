Homem que queimou apartamento em GO já destruiu carro de ex com enxada

Incendiar o apartamento da ex-companheira, Cinara Cristina dos Santos Matos, 47 anos, não foi a primeira agressão cometida por Moisés Domingos da Costa, 45 anos (foto em destaque) contra a mulher. Em março, o suspeito tentou matá-la, com golpes de enxada.

O relacionamento durou cerca de três anos e chegou ao fim em dezembro de 2021, após muitas ameaças, humilhações e agressões físicas. Segundo a vítima, o namoro desandou depois que o homem começou a usar álcool e drogas.

Mais sobre o assunto Na Mira Vídeo: enfurecido com separação, homem incendeia apartamento de ex



Na Mira Desconfiado de traição, homem espera mulher dormir e corta cabelo dela



Vídeo: enfurecido com separação, homem incendeia apartamento de ex

“Em março desse ano ele me ligou dizendo que queria se internar, que queria mudar de vida. Eu peguei e fui tentar dar uma ajuda para ele. Chegando no local que a gente tinha marcado ele pegou uma enxada, veio pra cima de mim e tentou me acertar com a enxada”, relembra Cinara.

A mulher conseguiu fugir, mas o homem destruiu completamente o carro da ex-companheira. “Ele disse que se me pegasse ia fazer a mesma coisa que fez com meu carro. Que ia matar a mim e a minha filha mais velha, e meu castigo seria enterrar ela”, narrou.

Veja como ficou o carro de Cinara:



Homem que queimou apartamento de ex já destruiu carro dela com enxada (9) Moisés Domingos destruiu carro com enxada

Material cedido ao Metrópoles

Homem que queimou apartamento de ex já destruiu carro dela com enxada (5) Antes de destruir carro, homem partiu para cima de Cinara Cristina

Material cedido ao Metrópoles

Homem que queimou apartamento de ex já destruiu carro dela com enxada (4) Nessa sexta, Moisés ateou fogo no apartamento da mulher

Material cedido ao Metrópoles

Homem que queimou apartamento de ex já destruiu carro dela com enxada (3) Moisés e Cinara tiveram relacionamento de três anos

Material cedido ao Metrópoles

Homem que queimou apartamento de ex já destruiu carro dela com enxada (2) Segundo conta a mulher, Moisés era ciumento

Material cedido ao Metrópoles

Homem que queimou apartamento de ex já destruiu carro dela com enxada (8) Homem pediu ajuda para atrair Cinara para emboscada

Material cedido ao Metrópoles

Homem que queimou apartamento de ex já destruiu carro dela com enxada (7) Após ocorrido, mulher denunciou Moisés em três delegacias diferentes

Material cedido ao Metrópoles

Homem que queimou apartamento de ex já destruiu carro dela com enxada (6) Apesar de medidas protetivas, Moisés continuou a perseguir Cinara

Material cedido ao Metrópoles

Homem que queimou apartamento de ex já destruiu carro dela com enxada (13) Moisés destruiu carro da ex em março deste ano

Material cedido ao Metrópoles

Homem que queimou apartamento de ex já destruiu carro dela com enxada (12) Ciúmes motivou separação de Moisés e Cinara

Material cedido ao Metrópoles

Homem que queimou apartamento de ex já destruiu carro dela com enxada (11) “Ele disse que se me pegasse ia fazer a mesma coisa que fez com meu carro”, afirmou Cinara

Material cedido ao Metrópoles

Homem que queimou apartamento de ex já destruiu carro dela com enxada (10) Apesar de medidas protetivas, Moisés passou a rondar trabalho de Cinara

Material cedido ao Metrópoles

Homem que queimou apartamento de ex já destruiu carro dela com enxada (1) Mulher teme pela vida e pede ajuda às autoridades

Material cedido ao Metrópoles

0

Depois do ocorrido, a Cinara fez denúncias em três delegacias diferentes: em Santa Maria, na Cidade Ocidental (GO) e em Valparaíso (GO). Ela conseguiu medidas protetivas, mas, ainda assim, Moisés continuou a persegui-la pelas redes sociais e por telefone. O homem ainda teria criado o hábito de rondar o local de trabalho da ex.

“A única coisa que eu quero é que as autoridades façam alguma coisa, porque senãom vão fazer só depois que ele me matar, porque esse é o intuito dele, tirar minha vida”, pediu Cinara.

Incêndio em apartamento

Nessa sexta-feira (3/6), Moisés arrombou o apartamento da ex e incendiou o imóvel quando ele estava vazio. Todos os cômodos foram atingidos pelas chamas, transformando em cinzas todos os móveis, peças de roupa e utensílios domésticos. O crime ocorreu em um condomínio de Valparaíso de Goiás, no Entorno do DF.

Cinara contou ter sido obrigada a mudar toda sua rotina de vida em virtude da perseguição feita pelo ex. “Eu tive que abandonar toda a minha vida praticamente porque ele estava me perseguindo”, desabafou. A empresária procurou a Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam) logo após o incêndio criminoso para registrar boletim de ocorrência.

Veja como ficou o apartamento queimado:



Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento Nenhum móvel se salvou do incêndio criminoso

Reprodução

Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento O suspeito teria usado álcool para incendiar o apartamento

Reprodução

Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento Todos os eletrodomésticos foram queimados

Reprodução

Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento Os bombeiros foram acionados pata conter as chamas

Reprodução

Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento A cozinha ficou completamente destruída

Reprodução

Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento A empresária tinha mobiliado toda a residência antes do incêndio

Reprodução

Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento Reprodução

Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento Reprodução

Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento A empresária registrou ocorrência na Polícia Civil de Goiás

Reprodução

Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento O ex-companheiro da vítima é o principal suspeito de ter incendiado o imóvel

Reprodução

Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento A vítima teve todas suas roupas queimadas no incêndio

Reprodução

Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento Todos os móveis viraram cinzas

Reprodução

Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento Os bombeiros controlaram as chamas, mas o imóvel ficou carbonizado

Reprodução

Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento O apartamento ficou completamente destruído

Reprodução

Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento Cinara ainda não sabe o tamanho de seu prejuízo

Reprodução

Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento A empresária contou viver uma rotina de medo

Reprodução

Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento O suspeito não aceitou o fim do relacionamento e tocou fogo no apartamento

Reprodução

Mulher denuncia ex-companheiro por incendiar seu apartamento O ex-companheiro da vítima incendiou o imóvel

Reprodução

0

Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metrópoles DF no Instagram.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

O post Homem que queimou apartamento em GO já destruiu carro de ex com enxada apareceu primeiro em Metrópoles.