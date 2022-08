Homem se afoga na praia da Barra e é resgatado por bombeiros

Bombeiros militares fizeram o resgate de um homem que se afogou no final da tarde deste domingo (7) na praia da Barra, próximo ao restaurante Barra Vento. De acordo com pessoas que presenciaram o afogamento, a vítima saiu da praia desacordada e foi levada até uma unidade de saúde pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU).

Uiliane Cerqueira Amorim, que estava com amigos na praia no momento em que o homem se afogou, contou que o homem entrou no mar com dois amigos, em um local que havia sinalização de perigo. Quando um salva-vidas que trabalhava na praia fez sinal para que o trio saísse do fundo, os dois amigos conseguiram voltar para a areia, mas a vítima não.

“Ele tava aparentemente alcoolizado e não conseguiu voltar para a areia, foi quando os salva-vidas foram pegar ele na água. Não conseguiram estabilizar a temperatura dele e o pessoal da praia começou a ajudar a cobrir ele. A SAMU demorou uns 25 minutos e levaram ele. Mas eu vi que ele saiu daqui desacordado e com balão de oxigênio”, relatou Uiliane. O homem aparenta ter entre 25 e 30 anos, de acordo com pessoas ouvidas pela reportagem no local.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram questionados para informar sobre o estado de saúde da vítima, mas não deram retorno até esta publicação.

O barraqueiro Ricardo Gabriel, 18, estava trabalhando no momento do resgate e também contou o que viu. “Ele tinha ingerido álcool antes de entrar no mar e acabou bebendo muita água salgada e se afogou. Quando os salva-vidas chegaram até ele, ele já estava desmaiado. O SAMU socorreu ele desacordado”, afirmou.

Ricardo trabalha no local desde que tem 8 anos e afirma que afogamentos são comuns nessa região porque muitos banhistas não respeitam os avisos de perigo. “A praia em si já é perigosa, mas a partir do momento que a pessoa vê que tem uma bandeira sinalizando perigo e as rochas que podem machucar, está indo ciente do que pode acontecer”, disse.

Nos registros que circulam nas redes sociais é possível ver que próximo ao local em que é realizado o resgate há uma sinalização de perigo.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.