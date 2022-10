Homem se joga na frente de tiros para salvar irmão, mas ambos morrem em Jequié

Dois irmãos de criação foram assassinados na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia, na noite de sexta-feira (14). O crime aconteceu por volta das 20h30 na Rua X, na localidade conhecida como Curral Novo, segundo a Polícia Militar.

As vítimas são Jadiel Santos Silva, de 29 anos, e o adolescente Roger Silva Barbosa, 16. Segundo informações da Polícia Civil, os dois foram atacados por um grupo formado por cinco criminosos armados. Quando foram surpreendidos, Jadiel se jogou na frente do irmão para tentar protegê-lo e foi atingido pelos disparos. O ato não impediu que Roger também fosse baleado. Os dois morreram no local.

Agora, a polícia investiga quem são os autores do crime e o que motivou o ataque. Testemunhas já começaram a ser intimadas e imagens de câmeras de segurança da região também já foram solicitadas, para que sejam analisadas,