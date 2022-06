Homem tenta furtar cabos e é internado em estado grave após transformador explodir em Bauru; veja vídeo

Uma tentativa de roubo de cabos de eletricidade resultou na explosão de um transformador na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. O caso aconteceu no domingo, 29, e causou um apagão no Terminal Rodoviário de Bauru, deixando parte dos bairros próximos sem iluminação. Segundo a Secretaria de Obras, dois homens tentaram cortar um dos cabos que abastecia o Terminal. O cabo entrou em curto e provocou um apagão. Segundo o secretario Leandro Dias Joaquim, a tentativa de furto aconteceu entre 14h e 15h, sendo que a secretaria conseguiu um gerador entre as 18h e as 19h. Segundo a prefeitura, dois homens estavam envolvidos na tentativa de crime. Um foi preso e o outro foi internado depois de sofrer uma descarga elétrica de 13 mil volts e está em estado grave na UTI. A Secretaria de Obras registrou um Boletim de Ocorrência sobre o caso.

Confira o vídeo da explosão: