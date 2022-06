Homem tira a própria vida em bairro de Itamaraju

Um homem de 31 anos tirou a própria vida, no final da tarde desta quinta-feira (16) feriado de Corpus Christi, numa propriedade rural em Itamaraju

Fernando Pires da Conceição, foi encontrado sem sinais vitais, no interior do imóvel, próximo do bairro Bela Vista.

Trabalhadores da propriedade, encontraram o corpo e notificaram as autoridades policiais, uma guarnição da 43ª CIPM, destinou até o endereço e isolaram o local.

A polícia civil autorizou o levantamento cadavérico e os familiares prestaram depoimento com informações sobre a vítima.

O corpo foi transferido para o IML do município, realizado pelo servidor público Anderson Barbosa.

As autoridades investigam o caso.