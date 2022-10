Homem tira a própria vida em conjunto habitacional de Itamaraju

Um homem de 28 anos tirou a própria vida, nas primeiras horas desta segunda-feira (17), numa residência no conjunto habitacional Vista Bela em Itamaraju.

Fábio Pereira dos Santos, foi encontrado sem sinais vitais, no interior do imóvel, na rua 2, no Vista Bela.

As pessoas que encontraram o corpo, notificaram as autoridades policiais. Uma guarnição da 43ª CIPM, destinou até o endereço e mantiveram o isolamento do cenário.

A polícia civil autorizou o levantamento cadavérico e os familiares prestaram depoimento com informações sobre a vítima.

O corpo foi transferido para IML do município, onde deverá ser liberado aos familiares, depois dos exames periciais.