Homem zombou de adolescente ao matá-lo com facada no peito no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por Erisvan Rodrigues da Silva, 34 anos, acusado de matar com uma facada um adolescente de 16 anos em Brazlândia, no dia 26 de maio. Investigações da 18ª DP dão conta de que uma discussão por causa do freio de mão do carro teria motivado o crime.

Conforme conta o delegado Mozeli da Silva, o autor teria feito uso de cocaína no dia do crime e, um problema no veículo acabou transformando uma discussão banal em tragédia. “Eles estavam em um ambiente escuro, o adolescente com uma lanterna e o autor empurrando o veículo, que não pegava”, narra.

Em determinado momento, um amigo da vítima procurou o freio de mão, mas não achou. Já irritado, o adolescente que segurava a luz teria comentado que “essa porcaria de carro nem freio de mão tem”.

Erisvan acabou sacando a faca que tinha dentro da camisa e acertou o garoto no tórax. Zombando, ainda disse: “Está aí seu freio de mão. Ele conseguiu fugir no carro e voltou posteriormente para ameaçar todas as testemunhas e ainda conferir se o menino tinha morrido mesmo”, diz o delegado.

Há também a possibilidade de o crime ter sido premeditado. Segundo explicado Mozeli, a vítima já teria furtado o comércio do autor pelo menos em duas oportunidades e pessoas ouvidas no inquérito relataram a raiva de Erisvan era acumulada. “Ele tinha escondido uma faca já com a intenção de achar um pretexto para ceifar a vida dele e ainda teria dito: ‘se eu encontrar esse moleque, vou perder o controle”.

A PCDF já realizou diversas buscas por Erisvan, mas ainda sem sucesso. O pedido de prisão preventiva do autor foi deferido e, mesmo foragido, ele constituiu advogado que o representa na Justiça.

A 18ª DP pede para que qualquer informação do paradeiro do homem seja informado por meio do Disque Denúncia, o 197.

