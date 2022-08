Homenagem à Claudia Jimenez, no Altas Horas, desagrada internautas

Os internautas dispararam uma série de críticas ao programa Altas Horas que foi ar no último sábado (20/08). O motivo foi a homenagem para a atriz Claudia Jimenez, que havia falecido no mesmo dia. Acontece que, o programa vai ao ar três dias depois da data real da gravação e, de acordo com os espectadores, a edição não foi bem feita.

Apresentado por Serginho Groisman, o quadro em homenagem à ex-atriz global foi incluído na programação do Altas Horas de última hora. A voz de Groisman foi inserida por cima das imagens do programa e os aplausos da plateia – destinados às celebridades presentes no local – foram editadas como se fossem para Jimenez.

Ainda que algumas pessoas tenham elogiado a homenagem, a maioria dos internautas não gostou da edição feita. Confira alguns comentários:

O Truque da Globo para fazer a homenagem a Cláudia Jimenez caber dentro do Altas Horas que foi gravado durante a semana…

Um belo gol da produção do Altas Horas… Parece realmente que o programa foi gravado totalmente hoje

Achei bem estranha a homenagem que o Altas Horas tentou fazer a Claudia Jimenez. Acho que o fato da edição ter encaixado essa homenagem num programa gravado com a presença de Tom Cavalcanti deixou tudo pior. Era melhor ter deixado o programa gravado como estava, sem dizer nada.

Ridícula essa montagem do Altas Horas pra encaixar a homenagem a Claudia Jimenez.

