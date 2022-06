Homens em carro preto passam atirando e baleiam dois homens em Paripe

Dois homens foram internados no Hospital do Subúrbio na madrugada desta quinta-feira (16) após terem sido baleados no bairro de Paripe, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos dos disparos estavam em um carro preto e passaram atirando nas vítimas.

Os baleados foram socorridos por populares e levados ao hospital. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

De acordo com a TV Bahia, moradores dos arredores da rua Almirante Tamandaré relataram uma troca de tiros no local.

O caso será investigado pela 5ª delegacia territorial em Periperi.