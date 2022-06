Homens são presos após serem flagrados roubando areia em dunas de Jauá

Dois homens foram presos após serem flagrados retirando areia sem autorização legal no Parque das Dunas de Jauá, em Camaçari, na noite dessa quarta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, eles já haviam sido presos no ano de 2019 pela prática do mesmo crime e no mesmo local.

Quatro homens participavam da ação, mas dois conseguiram fugir, segundo a PM. Eles foram encontrados por uma equipe da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa). Com eles foi apreendido um caminhão tipo caçamba, dois aparelhos celulares e documentos pessoais.

Os envolvidos e o veículo apreendido foram encaminhados e apresentados na sede da Polícia Federal. “O Superior Tribunal de Justiça afirmou recentemente que a extração de recursos minerais sem a devida autorização configura os crimes previstos no artigo 2º da Lei 8.176/91 (usurpação de bem da União) e o artigo 55 da Lei 9.605/98 (extração de recursos minerais sem a permissão legal). A PM está atenta e segue realizando ações constantes contra o crime ambiental”, ressalta o major Sérgio Dias, comandante da Coppa.