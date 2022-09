Homens usam barras de ferro para invadir casa de jogador do Real

O lateral-direito Carvajal, do Real Madrid, por pouco não virou mais uma vítima de ladrões que andam roubando a casa de jogadores de futebol. Dois homens encapuzados invadiram sua casa com barras de ferro na mão e só desistiram do assalto quando perceberam que foram flagrados pelo sistema de segurança.

O caso ocorreu na terça-feira, mas somente nesta quinta acabou revelado pela Guarda Civil da Espanha, que está investigando e buscando os criminosos. O jogador e seus familiares não estavam na residência, que fica em Boadilla del Monte, uma região nobre de Madri.

Os assaltantes entraram pelo jardim e estavam “analisando” por onde invadiriam a parte interna do imóvel quando o sistema de alarme acabou identificando a presença dos bandidos no local. Quando os meliantes perceberam que foram flagrados, se retiraram e acabaram não furtando nada de valor.

“Tentaram entrar na casa e não conseguiram por causa do sistema de segurança, mas foi um susto muito grande. Mas não estávamos em casa. Espero que não aconteça novamente”, disse o jogador ao Telecinco. “Eles estavam observando um pouco por onde poderiam acessar a casa e o sistema de segurança os assustou. É a primeira vez que isso acontece e espero que seja a última”, prosseguiu, sem esconder o medo da ação ousada.

O lateral reconheceu que jogadores de futebol são bastante visados pelos bandidos por estarem sempre viajando. “Somos um alvo fácil, eles sabem quando jogamos e o que mais preocupa é a segurança de nossas famílias”, disse. “A investigação está nas mãos da Guarda Civil e esperamos que nos deem soluções o mais rápido possível. Mas vou tornar a segurança ainda mais extrema “

BRASILEIRO É VÍTIMA NA FRANÇA

Dia desses, Aubameyang, do Barcelona, também teve a casa roubada e acabou agredido. Nesta quarta-feira, enquanto defendia o Toulouse diante do PSG no Campeonato Francês, o atacante brasileiro Rafael Ratão também teve a casa invadida. De acordo com o portal M6, da França, uma corrente de ouro, um relógio caro e roupas de grifes foram levadas.

O jogador descobriu o assalto quando retornou à residência, mas usou seu Instagram para tranquilizar os fãs, amigos e familiares “Queria informar que na noite de ontem (quarta-feira) durante a partida contra o PSG, eu tive minha residência invadida. Quero deixar claro que no momento do furto não estávamos em casa. Eu e minha família estamos bem!”, postou o jogador.

“Quero agradecer a todas as mensagens dos fãs de carinho e conforto e acima de tudo agradecer todos os profissionais da polícia que a todo momento nos deram suporte e também a todos os profissionais do Toulouse.”