Hope Solo, estrela do futebol dos EUA, é processada por dirigir embriagada

Estrela norte-americana do futebol feminino, a ex-goleira Hope Solo foi presa com a acusação de dirigir sob a influência de álcool, resistir à prisão e colocar crianças em perigo, informou a polícia local nesta sexta-feira.

A ex-goleira foi detida nessa quinta-feira no estacionamento de uma loja de departamentos em Winston-Salem, Carolina do Norte, quando estava em seu carro com seus dois filhos pequenos, explicou uma porta-voz da polícia ao The Washington Post. Hope Solo, de 40 anos, foi transferida para uma prisão local, onde foi acusada e liberada.

De acordo com a WGHP, uma rede de televisão de Winston-Salem, documentos judiciais dizem que um transeunte observou Solo “desmaiada ao volante” por mais de uma hora com o motor ligado e duas crianças no banco de trás.

Em sua conta no Instagram, Solo publicou uma declaração de seu advogado nesta sexta-feira em que garante que em breve se defenderá dessas acusações.

“A conselho do advogado, Hope não pode falar sobre essa situação, mas ela quer que todos saibam que seus filhos são sua vida, que ela foi liberada imediatamente e agora está em casa com sua família”, disse seu advogado, Rich Nichols.

“A história é mais compreensiva do que as acusações iniciais sugerem e ela aguarda sua oportunidade para se defender dessas acusações”, concluiu o texto.

A norte-americana tem filhos gêmeos de dois anos com o marido, o ex-jogador de futebol americano Jerramy Stevens. Solo, que se aposentou em 2016 após 202 partidas com a Seleção Americana, foi peça-chave na equipe que conquistou o ouro olímpico em 2008 e 2012 e a Copa do Mundo de 2015.