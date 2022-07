Hora de Brilhar: 1º filme nacional do Disney+ aposta em astros do SBT

Música, diversão, amizade, romance e conflitos adolescentes aparecem em Hora de Brilhar, primeiro filme nacional lançado no Disney+. O longa estreou na plataforma nesta sexta-feira (29/7) e traz no elenco alguns nomes já conhecidos do público infanto-juvenil, como Sophia Valverde e Matheus Ueta, que atuaram em Chiquititas, Carrossel e outras produções do SBT.

“É um público ávido por conteúdos e a gente produziu esse em janeiro do ano passado, auge da pandemia. Foi um barato, tudo. Esse público estava carente de conteúdo nacional e esse é um filme que tem muita música, conflitos de adolescentes. Eles vão se identificar e gostar de se ver na tela”, explica o diretor da produção, Maurício Eça, que também dirigiu a franquia de filmes Carrossel.

Acostumado a trabalhar com longas voltados para o público infanto-juvenil, Eça revela que a experiência é sempre muito legal e traz uma energia diferente. Hora de Brilhar trouxe ainda a atmosfera dos últimos anos escolares, e em um momento que poucas pessoas frequentam as escolas por causa da pandemia.

“Ela (a escola) estava sem aulas, mas a coisa criou uma sinergia tão gostosa, que os alunos desse colégio disputaram ‘a tapa’ as vagas de figurantes e chances de participar de alguma forma do acompanhamento criativo”, contou o produtor Marcelo Braga.

Os alunos da escola usada como cenário participaram da produção como figurantes e estagiários e tiveram alguns workshops de cinema com a equipe. Mas o momento não foi legal apenas para eles, os atores revelaram que esse foi o último contato físico com o espaço escolar para alguns deles.

“Eu estava no Ensino Médio e acredito que foi realmente para ficar com saudade da sala de aula, porque foi o último contato que eu tive com uma sala de aula. Mesmo sendo cenicamente, foi muito gostoso estar na sala de aula com nossos amigos relembrando os momentos de estar na escola”, conta Bia Jordão, que interpreta a personagem Paty.

A história Hora de Brilhar conta a história de Ariana (Sophia Valverde), uma adolescente de Ensino Médio que sonha em ser cantora. Quem vai ajudá-la a mostrar esse talento é o namorado dela, Théo (Matheus Ueta), que a inscreve no concurso cultural da escola.

Mas muita coisa muda quando Gaby (Duda Pimenta), uma gamer de quem Théo é fã, aparece na escola. Ariana será convencida de que os dois têm um caso e viver muitos conflitos comuns à idade.

Assista o trailer:

