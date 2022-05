Horóscopo de 1/5: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua Nova em Touro.

Sofres pelo que ignoras, e não pelo que conheces, porque todas tuas experiências, sejam essas de sofrimento, de regozijo ou de indiferença, estão alinhavadas pelo mesmo e único princípio de vida.

Se tu ignoras esse princípio de vida, então tua existência toma a forma de uma colcha de retalhos, cujas peças não encaixam entre si, e se por ventura te parecem coerentes e que se encaixam muito bem, isso é assim porque ainda não fizeste uma análise psicológica que te demonstre o quanto de ti varres para baixo do tapete da consciência.

Todo e qualquer sofrimento deriva da ignorância do princípio único de vida que alinhava todas tuas experiências numa única existência e, também, tua existência com todas as outras forma de vida.

Deixarás de sofrer quando percebas a união de tudo e de todos.

ÁRIES: Os mistérios trazem coisas agradáveis e desagradáveis também, mas todos, sem exceção, revelam o quanto a vida, essa entidade íntima e desconhecida ao mesmo tempo, se interessa pelo nosso desenvolvimento. Em frente.

TOURO: O melhor da vida ainda está para ser descoberto, mas, enquanto isso, você pode usufruir de tudo que já descobriu, do valor das amizades e do quanto essas se encontram disponíveis para o que der e vier. Muita coisa.

GÊMEOS: Tudo pode estar às mil maravilhas, porém, se a alma não se alegra com nada do que acontece, tudo vai por água abaixo. A alegria é uma condição necessária para desfrutar dos acontecimentos que a vida apresenta.

CÂNCER: Ampliar a percepção traz como resultado muita leveza, porque enquanto sua alma continua presa aos mesmos pontos de vista de sempre, dá voltas sobre o mesmo lugar, como cachorro que tenta morder o próprio rabo.

LEÃO: As boas coisas da vida estão vindo embrulhadas com aparência de problemas, e é justamente por isso que sua alma precisa resgatar o espírito de aventura, desconsiderando os riscos e percebendo os objetivos posteriores.

VIRGEM: Apesar da ponta de inveja que surge sorrateira quando algo bom acontece a outrem, sua alma faria bem em superar o mais rapidamente possível essa condição, e celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio.

LIBRA: Humildade é bom e tem cabimento, porque diante da complexidade do panorama atual, se você não lançar mão dessa virtude, acabará enfiando os pés pelas mãos, se precipitando na direção de soluções que seriam fantasiosas.

ESCORPIÃO: Quando a alma compartilha a alegria, tudo é muito melhor assim, se tornando desnecessário lançar mão de experiências sofisticadas para obter prazer, já que com mínimos gestos compartilhados, tudo é maravilhoso.

SAGITÁRIO: Arrumar o espaço, jogar fora as coisas desnecessárias, doar o que você deixou de usar; todas essas atividades, aparentemente sem grande importância, adquirem grande relevância ao serem praticadas com o coração.

CAPRICÓRNIO: Agora, que sua alma comprova que as profecias sinistras não se cumprem e que, ao contrário, tudo parece entrar nos eixos, se sugere uma mudança de comportamento substancial, a de você parar de ter prazer no pessimismo.

AQUÁRIO: Muitas coisas valiosas são desvalorizadas pela banalização, por se tornarem tão habituais que a alma deixa de lhes prestar a devida reverência. Procure pousar um novo olhar em tudo que anda acontecendo agora.

PEIXES: Enxergar a beleza é algo que requer preparação, porque se você permanece com a alma entediada, a beleza pode estar radiante e gloriosa na sua frente, e você não a perceber. Mantenha sua mente preparada para a beleza.