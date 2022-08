Horóscopo de 15/8: veja previsão para esta segunda

Data estelar: Lua míngua em Áries.

Conhecimento, desejo e ação, todo ser humano possui estas capacidades, mas poucos coordenam essas virtudes. Em geral, o desejo se alia à ação e o conhecimento de como agir fica de fora da equação. Ou também acontece de conhecer o que precisa ser feito, mas não o desejar.

E assim, descoordenados andamos pela vida afora e dentro em busca de nós mesmos através de labirintos existenciais interessantes e sedutores, mas que não resultam em convergir o conhecimento, o desejo e a ação.

Isso acontece porque partimos do convencimento de que o conhecimento é nosso, que o desejo é pessoal e que a ação é solitária, ignorando que conhecemos, desejamos e agimos porque a Vida que sintetiza todas as vidas busca experiências através de nossas presenças.

Honra a Vida em ti, que conhece, deseja e age.

ÁRIES: No meio desse turbilhão de pensamentos que é sua mente, há aspectos conectados aos assuntos práticos do dia a dia, que estão ao seu alcance solucionar e que significariam grande avanço para tudo que você precisa.

TOURO: Encontre leveza e divertimento no ato de organizar direito sua vida, porque enquanto houver bagunça espalhada por aí, atravancando os movimentos, não importa quanta criatividade você tenha, essa não dará resultados.

GÊMEOS: Faça da ordem interior das emoções a prioridade deste momento, porque enquanto a alma naufraga num oceano de sentimentos misturados, fica impossível tomar decisões acertadas Respire e imagine cenários elevados.

CÂNCER: Agora é propício você se aproximar das pessoas que representam potencialidades que, no futuro, serão exploradas e beneficiarão todos os envolvidos. Neste momento não espere resultados concretos, apenas a socialização.

LEÃO: É possível avançar, mas com velocidade reduzida. Portanto, rejeite sumariamente qualquer tentativa de queimar etapas ou de encontrar um atalho que seja mais rápido. Neste momento, prefira fazer tudo passo a passo.

VIRGEM: As melhores ideias não são as que entusiasmam sua alma ao ponto de a elevar a dimensões magníficas. As melhores ideias são as que você possa colocar em prática o mais rapidamente possível, obtendo resultados concretos.

LIBRA: Quando a alma está serena, pode acontecer um naufrágio generalizado e, mesmo assim, você consegue manter a cabeça no devido lugar e tomar as decisões acertadas. Faça da serenidade interior sua prioridade.

ESCORPIÃO: Os relacionamentos que não são atualizados através de mensagens, contatos ou de um simples aceno, acabam distanciando as pessoas envolvidas. Este é um momento de aproximação, reveja sua lista de contatos.

SAGITÁRIO: Pense da forma mais prática possível, porque se ficar idealizando situações que não estão ao seu alcance imediato, perderá tempo e se desgastará. Este é um momento importante para amarrar pontas soltas.

CAPRICÓRNIO: Aquilo que você compreende, porque percebe com seus sentidos e sua mente aceita, é aquilo que servirá para modificar seu comportamento de uma forma muito positiva, que beneficiará todos seus relacionamentos. É assim.

AQUÁRIO: Tenha em mente finalizar todos os assuntos que se alastram há tanto tempo já, que provavelmente você se esqueceu de como começaram. A finalização trará leveza e a percepção de novos assuntos para você se engajar.

PEIXES: É impossível agradar todo mundo, mas isso não significa que você deva jogar a toalha e começar a desagradar todas as pessoas, só para fingir que não se importa com o que elas pensam e opinam. Um pouco de equilíbrio.