Horóscopo de 16/6: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Sol em trígono com Saturno e quadratura com Netuno

Enquanto teus raciocínios não partirem do princípio real de que tu és uma alma ocupando temporariamente um corpo, continuarás também sendo o produto do meio ambiente pelo qual transitas, te adaptando às circunstâncias. Também buscarás a causa de teus estados de ânimo na complexa e maravilhosa fisiologia de teu corpo, e verás a ti como o produto de uma história genética.

Essa forma de ver a realidade te garantirá um lugar na civilização, porque serás uma pessoa adequada, que não contesta a ideologia predominante que, sendo de direita, centro ou esquerda é, na prática, uma só e única ideologia, a de que o ser humano é um corpo que pensa.

Existir assim, porém, nunca será satisfatório, porque se ergue sobre uma estrutura fantasiosa, desprovida de suporte da realidade.

ÁRIES: Sacrifícios sempre serão necessários, mas é imprescindível os escolher com sabedoria, porque nem todas as pessoas merecem uma atitude extraordinária dessas. Só sua alma saberá avaliar a necessidade do sacrifício.

TOURO: Apesar de haver confusões em andamento, também estão em marcha as soluções. Só falta você assumir o posto que este momento configurou e fazer o necessário, sem apego aos resultados, confiando nos mistérios da vida.

GÊMEOS: Os olhos da ambição enxergam objetivos maravilhosos, mas não calculam o caminho que terá de ser percorrido para chegar lá Essa conta sua alma precisa fazer para que a ambição seja combustível, e não tropeço.

CÂNCER: Confie nas emoções que sua alma sente, porque, ainda que sejam tormentosas, mesmo assim são verdadeiras, e superiores a todos os argumentos que a mente elabora para tentar encaixar os acontecimentos na normalidade.

LEÃO: As concessões parecem estar além do que você suportaria, porém, nada está no lugar certo para ninguém, o cenário exige sacrifício de todas as pessoas. Tentar levar vantagem seria contraproducente. Tudo em seu devido lugar.

VIRGEM: Para você fazer o que deseja, provavelmente se torne necessário passar por cima da vontade das pessoas envolvidas neste momento. Porém, isso não há de justificar qualquer tipo de atropelo ou precipitação. Isso não.

LIBRA: Talvez o alcance de sua intervenção seja muito maior do que você pensa, mas isso só será possível comprovar após você ter se atrevido a dar alguns passos na direção de suas pretensões. Hesite, mas aja assim mesmo.

ESCORPIÃO: Tudo segue uma linha bastante lógica, portanto, não seria hora de sua alma se engajar na ilusão de que um milagre qualquer poderia acontecer, e mudar o rumo da história. Isso é possível, porém, muito improvável.

SAGITÁRIO: As certezas são tentadoras, porém, é melhor continuar se atendo à percepção de que ainda há muito caminho pela frente, e que essas certezas são motivadoras, e por isso bem-vindas, porém, temporárias também.

CAPRICÓRNIO: Para que o resultado deste momento seja favorável aos seus planos, sua alma precisa fazer contas muito sinceras, e verificar se está tudo dentro do alcance, ou se, por ventura, precisa lançar mão de ajuda.

AQUÁRIO: É muito tentador continuar perdendo tempo, porque dá uma preguiça enorme ter de domesticar uma fera selvagem todos os dias, para continuar tudo em paz e dentro da normalidade. Mas, é melhor seguir em frente.

PEIXES: Os constrangimentos resultam de sua alma não conseguir conciliar direcionamentos contraditórios nela mesma. Portanto, a única questão essencial para este momento é você aprender a tolerar as ambiguidades e paradoxos.