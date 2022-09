Horóscopo de 16/9: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Vênus e Marte em quadratura, Sol e Netuno em oposição.

O amor é subversivo e transformador, promove mudanças substanciais de dentro para fora, de caráter irrevogável. O sistema de castas, por exemplo, que subsiste por pura teimosia, sem suporte para existir a não ser o da ignorância, foi irrevogavelmente subvertido pelo amor, porque as pessoas de diferentes castas se apaixonaram, casaram, tiveram filhos e iniciaram a transformação do mundo, porque esses filhos não encontram sentido em continuarem repetindo os erros dos ancestrais.

Deveríamos abrir os braços e dar as benvindas a essas crianças, mas, por inércia, ainda tentamos encaixá-las nos mesmos padrões ancestrais e as fazemos sofrer nas escolas e na sociedade, fantasiando com que tudo esteja errado porque nada mais é como antes. Nada mais será como antes, porque o que antes era certo, agora está errado.

ÁRIES: Sua alma enxerga potencialidades que acenam e entusiasmam, mas o cenário está cheio de outros assuntos que requerem a atenção. Não importa, tome nota das potencialidades percebidas, porque servirão em outro momento.

TOURO: Você fará sempre o que tiver vontade de fazer, e isso acontecerá de uma forma ou de outra, com você resmungando porque há muitos impedimentos, ou feliz porque se sente no domínio. Purifique suas vontades.

GÊMEOS: Talvez a motivação não esteja lá nas alturas, como desejável, mas tampouco haveria razão para você se desanimar demais. Encontre uma via de equilíbrio e harmonia para combinar ânimo e desânimo de forma dinâmica.

CÂNCER: Se você dissesse tudo que pensa de verdade, provavelmente seria um escândalo, e não é hora de se envolver em nada parecido com isso. Procure dizer o que sente de uma forma tangencial, e guardar o melhor para você.

LEÃO: Você quer porque quer o que você quer, essa é a marca do destino, porque não se sabe se o que seu querer colocará em marcha é algo que seja particularmente seu, ou se é uma força da vida se expressando em você.

VIRGEM: O cenário parece difícil, e provavelmente o seja, mas nada que sua alma seja incapaz de administrar. Portanto, faça das tripas coração, engula a ansiedade e se atreva a seguir em frente, não se importando com o medo.

LIBRA: Todo esse mar de sensações que toma conta de sua alma pode não ser fácil de decifrar, mas é uma experiência marcante e inconfundível que precisa ser valorizada o suficiente, para se transformar num marco existencial.

ESCORPIÃO: Há de haver lugar para tudo e para todos, ou não haverá lugar para nada e para ninguém. Assim de afirmativa é a lei do procedimento cósmico, portanto, procure abrir espaço para todas as pessoas de sua vida.

SAGITÁRIO: O assunto não é apenas fazer, mas fazer bem e também congregar as pessoas para que elas se sintam valorizadas por você. Não se trata de atropelar o mundo para cumprir suas vontades, mas de tudo ser bom para todos.

CAPRICÓRNIO: Os obstáculos são irrelevantes, o que importa mesmo é que você continue sentindo o ardor que leva sua alma a se arriscar e se envolver em situações que tendem ao progresso. Os obstáculos são efeitos colaterais.

AQUÁRIO: Arriscar é necessário, mas preserve uma margem de segurança para você manobrar confortavelmente, porque em todo momento de arriscar a adrenalina sobe muito e a alma se estressa Isso há de ser minimizado como puder.

PEIXES: Há coisas que precisam acontecer, independentemente de você gostar delas ou não. Nessa hora, o melhor a fazer é ir além das reações emocionais e observar a oportunidade de você avaliar melhor as pessoas com quem anda.